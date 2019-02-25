Atletikspor'un 1.Lige yükselme Play-Off yarı final maçları belli oldu

Lig 5.Grupta sezonu ilk sırada tamamlayan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Play-Off'ta 1.Lig için mücadele edecek.

09-11 Mart 2019 tarihleri arası Adana'da yapılacak olan 1.Lige yükselme Play-Off yarı final maçlarına katılacak. Adana Yüreğir Spor Salonunda oynanacak olan maçlarda Kayseri OSB Teknik Koleji Atltikspor, İstanbul Vakıfbank, Muş Prof. Dr.Vahit Özmen O.O ve Bilecik Bozüyük Belediye Spor ile karşı karşıya gelecek.

Normal sezonu lider olarak tamamlayan ve Play-Off için hazırlıklarına ara vermeden başlayan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor gözünü şampiyonluğa dikti.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor'un fikstürü şu şekilde;

09.03.2019 İstanbul Vakıfbank

10.03.2019 Muş Prof. Dr. Vahit Özmen O.O. Spor

11.03.2019 Bilecik Bozüyük Belediye Spor