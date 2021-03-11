Atletizm Geliştirme Projesi İl Karmaları Kros yarışları sona erdi

Esentepe Koşu Parkurunda yapılan yarışlarda 50 sporcu Aksaray ve Konya'da yapılacak olan grup müsabakalarına katılmak için mücadele etti. Yarışları yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Atletizm gelişimi projesi kapsamında yapılan yarışları önemsiyoruz. Altyapı için yapılan çalışmalar bizim için çok önemli, burada derece alan sporcular Aksaray ve Konya'da grup yarışlarında ilimizi temsil edecekler. Kayseri atletizm branşında öncü illerden, özellikle son zamanlarda yapılan ulusal ve uluslararası yarışlarda büyük başarılara imza attık. Yarışmalarda tüm emeği geçen antrenörlerimize ve personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporculara, madalya ve kupaları İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi.