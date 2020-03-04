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Atletizm Geliştirme Projesi yarışları sona erdi

Türkiye Atletizm federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi Kayseri İl Seçmeleri sona erdi.


Yaklaşık 100 sporcunun Esentepe Koşu Parkurunda yarıştığı müsabakalar kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Küçükler ve Yıldızlar kategorisinde yapılan yarışmalarda sporcular dereceye girerek Kırşehir'de yapılacak olan grup müsabakalarına katılabilmek için mücadele etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek, Kırşehir'de yapılacak olan grup müsabakalarında başarılar diledi.

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