Atletizm Şampiyonası'nda madalya yağmuru

13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Mersin'de gerçekleşen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular 13 madalya kazandı.

Şampiyonada mücadele eden Kayserili sporculardan Murat Karadağ büyük erkekler cirit branşında birinci, Ömer Kaya üçüncü olurken, Kayseri Erciyes Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Gamze Demirci 1500 mt ve 200 mt. koşusunda birinci, Sevde Gül Avşar 14 yaş gülle atma branşında ikinci, Mustafa Koçer 17 Yaş gülle atma branşında birinci, Şükrü Karademir büyük erkekler cirit branşında üçüncü, Damla İmrek gülle atma branşında ikinci, Sena Çetinkaya 17 yaş gülle atma branşında ikinci, Kayseri Gençlik Hizmetleri Görmeyenler Spor Kulübü sporcusu Özge Arabacı büyük bayanlar cirit atma branşında birinci ve 400 mt koşusunda ikinci olurken, ferdi olarak yarışan Uğur Fidancı disk atma branşında üçüncü oldu.

Kayseri adına yarıştığı şampiyonada beş altın, beş gümüş, üç bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 13 madalya kazanan sporcuları, antrenörlerini ve İl Temsilcisi Ümmet Ekici'yi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.