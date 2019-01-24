Atletizm Sporcusu Seray Şentürk, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde sağlığına kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü atletizm sporcusu olan Seray Şentürk, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde ameliyat oldu.

23. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 4x400 metre bayrak yarışında ikincilik ödülü alan Bursa Büyükşehir Belediyespor atletizm sporcusu Seray Şentürk, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından sol ayak metatarsstres kırığı ameliyatı oldu. Başarılı geçen operasyon sonrası sporcunun, ikinci haftada normal yürümeye, altıncı haftada antrenmanlara, sekizinci haftada da koşulara başlaması bekleniyor.