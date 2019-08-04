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Atletizmde Kayseri Farkı

03-04 Ağustos 2019 tarihleri arasında Bursa’da yapılan Büyükler Türkiye Şampiyonası sona erdi.

03-04 Ağustos 2019 tarihleri arasında Bursa'da yapılan Büyükler Türkiye Şampiyonası sona erdi.


3000 metre engel yarışlarında mücadele eden Kayserili sporcular tüm madalyaları topladı.


Turgay Bayram'in altın madalya kazandığı 3000 metre engel yarışlarında, Ersin Tekal ikinci, Muhammed Çelebi üçüncü oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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