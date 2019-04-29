Atletizm'de madalyalar gelmeye devam ediyor

27-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapılan U18b Kulüpler Arası Atletizm Ligi müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden sporcu Ali Rıza Karakuş Türkiye ikincisi oldu.

Spor Toto U18 Atletizm Ligi 1. Kademe mücadelesi toplam 36 takımın yarışmasına sahne oldu.

Cirit Atma kategorisinde yarışan Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcusu Ali Rıza Karakuş 55 metrelik derecesiyle Türkiye ikincisi oldu.

Ali Rıza Karakuş, bu dereceyle Kayseri'de cirit atma kategorisinde en iyi dereceyi almış oldu.

Bir diğer derece ise Sakarya'dan geldi. Dün yapılan Atletizm Geliştirme Projesi yarışlarında ilimizi temsil eden kız takımı yıldızlar kategorisinde Türkiye Üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.