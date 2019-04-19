Atletler başarıya doymuyor

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Okullar Arası Gençler A-B Atletizm Türkiye Birinciliği sona erdi. İki gün süren müsabakalarda sporcular 100 metre ,200 metre, 400 metre,800 metre, 1500 metre , 3000 metre ,110 metre engelli ,300 metre engelli, gülle atma, cirit atma, disk atma, uzun atlama, üç adım atlama, yüksek atlama, çekiç atma, sırıkla yüksek atlama ve İsveç bayrak yarışı gibi kategorilerde yarıştı.

Türkiye Birinciliğinde Kayseri'den katılan sporcularımız dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Kayserili sporculardan Burak Karataş (Ahi Evran Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi) 200 metrede dördüncü, Abdülbaki Enterili (Özel Sare Eğitim Kurumları) 3000 metrede dördüncü olurken, bayrak yarışında Özel Sare Eğitim Kurumları Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Ayrıca ferdi olarak yarışan Atilla Göktuğ Taşdelen yüksek atlama kategorisinde Türkiye ikincisi,

Hakkı Burak Yılmaz yüksek atlama kategorisinde Türkiye dördüncüsü, Furkan Büyükcingi gülle atma kategorisinde Türkiye dördüncüsü, Abdulbaki Bulut uzun atlama kategorisinde Türkiye beşincisi oldu. Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Ödül töreninde başarılı olan sporculara kupa ve madalyaları verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Mersin'de yapılan müsabakalarda başarı gösteren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.