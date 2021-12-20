Atletler Gaziantep'ten madalyalarla döndü

Gaziantep'te hafta sonu yapılan Gazi Yarı Maratonu Koşusunda yarışan Kayseri sporcular yarıştan 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya ile döndü.

21 km yarışmasında koşan sporcu Ersin Tekal 1.04'lük derecesiyle şampiyon olurken, Ramazan Baştuğ ise 1.05'lik derecesiyle üçüncü oldu. 10 km yarışında ise Süleyman Bekmezci şampiyon olurken, Ömer Amaçtan ise ikinci oldu. 10 km kadınlar yarışında mücadele eden sporcu Sümeyye Erol'da yarışı şampiyon olarak tamamladı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gaziantep'te başarılarıyla göz dolduran sporcuları ve antrenörleri Kemal Koyuncu, Serdar Sırma Aydoğan ve Zehra Polat Şarvan'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.