İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atlı Okçuluk Erciyes Kupası yapıldı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Geleneksel Spor Dalları İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk Erciyes Kupası müsabakaları sona erdi.


Talas'ta Model Uçak Pisti'nde yapılan, 27 sporcunun mücadele ettiği ve memluk ile kabak atışları yaparak puan toplamaya çalışıldığı ı müsabakalar kıyasıya mücadeleye sahne oldu.


Kabak atışlarında Teltoru isimli atıyla Taha Eren Tüfekçioğlu birinci olurken, memluk atışlarında Dursun Barış Demirtaş Yelbüke isimli atıyla birinci oldu. Yıldızlar kategorisinde ise Cübeyre Kaya, Kasva isimli atıyla birinci oldu. Atlı Okçuluk Erciyes Kupası müsabakaları sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.