İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atlı Okçuluk İl Birinciliği Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Geleneksel Spor Dalları İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


Talas Maket Uçak Pistinde düzenlenen Şampiyonada 20 Sipahi derece yapabilmek için mücadele etti.


Türk ve Kabak atışları kategorilerinde yapılan yarışlar sonucunda Türk Atışları kategorisinde Karabulut isimli atıyla Hacı Mehmet Görez birinci, Centilmen isimli atıyla Gürak Gayretli ikinci, Paşa isimli atıyla Hayriye Ünlü üçüncü oldu.


Kabak Atışları kategorisinde ise Yelbüke isimli atıyla Dursun Barış Demirtaş birinci, Centilmen isimli atıyla Ümit Tekcan ikinci, Centilmen isimli atıyla Gürak Gayretli üçüncü oldu.


Şampiyona sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile Gençlik ve İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.