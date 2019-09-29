Atlı Okçuluk İl Birinciliği Tamamlandı

Talas Maket Uçak Pistinde düzenlenen Şampiyonada 20 Sipahi derece yapabilmek için mücadele etti.

Türk ve Kabak atışları kategorilerinde yapılan yarışlar sonucunda Türk Atışları kategorisinde Karabulut isimli atıyla Hacı Mehmet Görez birinci, Centilmen isimli atıyla Gürak Gayretli ikinci, Paşa isimli atıyla Hayriye Ünlü üçüncü oldu.

Kabak Atışları kategorisinde ise Yelbüke isimli atıyla Dursun Barış Demirtaş birinci, Centilmen isimli atıyla Ümit Tekcan ikinci, Centilmen isimli atıyla Gürak Gayretli üçüncü oldu.

Şampiyona sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile Gençlik ve İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi.