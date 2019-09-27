Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonu'ndan Eskici'ye Ziyaret

Balıkesir'de düzenlenen Atlı Okçuluk Gençler Türkiye Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan Taha Eren Tüfekçi Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.

Atlı Okçuluk Gençler Türkiye Şampiyonası 21 - 22 Eylül 2019 tarihleri arasında Balıkesir'in Bidagiç ilçesinde yapıldı. Işıklar Mahallesi Spor Kompleksinde gerçekleşen Şampiyonaya 10 ilden toplamda 49 sipahi katıldı.

Daha önce Kayseri ve Eskişehir'de gerçekleştirilen Çeyrek Final müsabakaları ve Tokat'ta yapılan Yarı Final müsabakalarından birincilikle ayrılarak Balıkesir'de yapılan Türkiye Şampiyonasına katılan Kayseri Atlı Okçuluk Spor Kulübü Sporcusu Taha Eren Tüfekçi Türkiye

Şampiyonasından da birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyona dönüşü sevincini Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile paylaşmak isteyen Şampiyon sporcu Eskici'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Eskici; Çeyrek Final, Yarı Final ve Türkiye Şampiyonasından birincilikle dönen Taha Eren Tüfekçi'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ziyaret Eskici'nin sporcuyu çeşitli hediyeler ile ödüllendirmesi ve hatıra fotoğrafı ile son buldu.