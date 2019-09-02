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Atlı Okçuluk Zafer kupası yapıldı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Geleneksel Spor Dalları İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk 30 Ağustos Zafer Kupası müsabakaları sona erdi.


Talas'ta Model Uçak Pisti'nde yapılan ve 22 sporcunun mücadele ettiği en iyi memluk ve kabak atışlarını yaparak rakiplerini geçmeye çalışan sporcuların mücadelesi kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Kabak atışlarında Kırgızhan isimli atıyla Bünyamin Ulu birinci olurken, memluk atışlarında Janset Genel Barış Efe isimli atıyla birinci oldu. Genel toplamda ise Bünyamin Ulu 1. Atakan Dursun 2., Hazar Mahir Akçeken 3. Olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Atlı Okçuluk 30 Ağustos Zafer Kupası müsabakaları sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları takdim edildi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Temsilcisi Sami Genel, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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