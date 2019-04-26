Atlı Polis Grup Amirliği'nde sosyal donatı alanında kullanılmak üzere sondaj vuruldu

Ayrıca Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu öğrencileri de fidan dikimi yaptı.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve emniyet müdür yardımcılarının katıldığı programda Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu öğrencileri, Atlı Polis Grup Amirliği içerisinde Talas Belediyesi tarafından tedarik edilen 50 adet fidanın dikimini gerçekleştirdi. Öğrenciler ayrıca çiftliği gezerek içerisinde bulunan hayvanlarla eğlenme imkanı buldu. Programda daha sonra çiftlik içerisinde sulama ve sosyal donatı alanında kullanılacak suyun sondaj çalışması başlatıldı. Gerekli izinlerin alındığı sondaj çalışması, kurban kesimi ve yapılan dua ile başlatıldı.

Program boyunca öğrenciler, gönüllerince eğlenme imkanı buldu.