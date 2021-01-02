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Attamah Beşiktaş maçında yok

Hes Kablo Kayserispor’da sakatlığı devam eden Joseph Attamah Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecek.

Hes Kablo Kayserispor'da sakatlığı devam eden Joseph Attamah Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.


Süper Ligin 16.haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor'da Attamah forma giyemeyeceği öğrenildi. Ağrılarından ötürü Gençlerbirliği maçında da oynayamayan Joseph Attamah'ın tedavisine devam ediliyor.


Öte yandan hafif sakatlığı bulunan Portekizli futbolcu Miguel Lopes'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

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