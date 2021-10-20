İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ATV'nin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde devrilen ATV’nin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde devrilen ATV'nin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Silahtar Mahallesi'nde 72 yaşındaki Mehmet G., ATV'nin devrilmesi sonucu altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mehmet G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından yaşlı adamın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.