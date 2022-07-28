AÜB Tanıtım ve Tercih Fuarı Kayseri'de yapılacak

Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, Kayseri Üniversitesi'nin (KAYÜ) ev sahipliğinde 2 Ağustos 2022 Salı günü Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Anadolu'daki 13 üniversitenin bir araya gelmesi ile araştırma, eğitim-öğretim ve bilgi paylaşımı gibi birçok konuda iş birliği yapılması, tecrübe ve kapasitelerin ortak kullanılması gibi amaçlarla 2021 yılında kurulan Anadolu Üniversiteler Birliği, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı öncesi üniversite tercih döneminde 10 farklı ilde tanıtım ve tercih fuarı düzenledi. 25 Temmuz 2022 tarihinde Erzincan'da başlayan ve 3 Ağustos 2022 tarihinde Malatya'da sona erecek olan üniversite tanıtım ve tercih fuarında, Sivas, Tokat, Amasya, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinin ardından dokuzuncu durak Kayseri olacak. Kayseri Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Cumhuriyet Meydanı Kurşunlu Parkı yanında kurulacak fuar, 2 Ağustos 2022 Salı günü üniversite tercih dönemindeki tüm öğrenciler ve ailelerine açık olacak. Üniversite tanıtım ve tercih fuarında Anadolu Üniversiteler Birliği'ne üye Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi'nin stantları yer alacak.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemindeki tüm öğrencilere başarılar diledi ve öğrencileri üniversiteler hakkında detaylı bilgi almaları ve sağlıklı tercih yapmaları için Anadolu Üniversiteler Birliği'nin Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarına davet etti.