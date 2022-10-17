Av koruma ekiplerinden hafta sonu denetimi

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında ‘av koruma kontrol' denetimleri yaptı.

Kentin çeşitli bölgelerinde yapılan denetimlerde avcıların; avlanma belgeleri ve limitleri, yasak saha ve tüfek takoz kontrolleri gibi hususlar denetlendi. Ayrıca 150'den fazla avcı denetlenirken, kontroller sonucunda 7 avcıya ‘4915 Sayılı Kara Avcılığı' kanununa muhalefetten idari para cezası uygulandı.