İhlas Haber Ajansı

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Av koruma ekiplerinden hafta sonu denetimi

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında ‘av koruma kontrol’ denetimleri yaptı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında ‘av koruma kontrol' denetimleri yaptı.


Kentin çeşitli bölgelerinde yapılan denetimlerde avcıların; avlanma belgeleri ve limitleri, yasak saha ve tüfek takoz kontrolleri gibi hususlar denetlendi. Ayrıca 150'den fazla avcı denetlenirken, kontroller sonucunda 7 avcıya ‘4915 Sayılı Kara Avcılığı' kanununa muhalefetten idari para cezası uygulandı.

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