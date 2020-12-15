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Av koruma ekiplerine silahlı eğitim

Doğada karşılaşılan yaban hayvanı saldırıları, silahlı mukavemete karşı caydırıcılık etkisi ve personelin bilinçlendirilmesi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan av koruma ve kontrol ekiplerine temel silah kullanma eğitimi verildi.


Kocasinan İlçesi, Kızık Mahallesi, Küçükhöyük mevkiinde bulunan atış poligonunda personele silah çeşitleri, emniyeti, kazalara karşı nasıl korunulması gerektiği ve temizliği gibi teorik bilgiler İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen silah uzmanları tarafından verildi. Temel bilgilendirme eğitimi sonrasında, eğitime katılan personele atış poligonunda silah tutuş şekilleri, silahların sökülüp takılması ve atış talimi yaptırıldı.


4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 20'nci maddesi gereğince demirbaş silahların tesliminden önce, teorik ve uygulamalı eğitimle av koruma ve kontrol ekiplerine gerekli bilgilendirme de yapıldı.

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