İhlas Haber Ajansı

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Av koruma kontrol denetimleri devam ediyor

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğüne bağlı av koruma kontrol ekipleri saha denetimlerini sürdürüyor.


Orman yangını riskleri, yasa dışı avcılık, alanda kurulmuş fotokopan kontrolleri gibi nedenlerle Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park ekipleri arazi denetimleri yapıyor. Birçok yaban hayvanının yavru büyütme dönemi devam ettiği için bu dönemde av yapmak yaban hayvanlarının yavrularının da ölümüne sebebiyet veriyor. Bu nedenle yalnızca belirtilen tarihlerde av yapılması gerekirken, sıcaklarla birlikte artan orman yangını tehlikesine karşı mangalların da sadece belirlenen alanlarda yakılması orman ve yaban hayatı varlığı için önem taşıyor.


Vatandaşlar tarafından yasa dışı avcılık ile ilgili tüm ihbarlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne yapılabiliyor.

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