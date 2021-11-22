Av. Nihal Başpınar Akıncı: “Her çocuk, vazgeçilmez haklara sahiptir”

Akıncı'nın, Kayseri Barosunda bulunan toplantı salonunda düzenlediği basın açıklamasına Kayseri Baro Başkanı Ali Köse'nin yanı sıra komisyon üyeleri ve avukatlar katıldı. Her çocuğun, doğuştan sahip olduğu haklar olduğunu söyleyen Kayseri Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Nihal Başpınar Akıncı, “Çocuk hakları hem kanunen hem de ahlaki olarak dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavramdır. Bu konuda resmileşen ilk metin 1924 yılında Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilen ‘Cenevre Çocuk Hakları' bildirisidir. Bu bildirge, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi olarak güncellenmiş ve 20 Kasım 1989 tarihinde daha geniş olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile değiştirilmiştir. Çocuk Hakları Sözleşmesinin 1. maddesinde de olduğu gibi her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir” dedi.

Nihal Başpınar Akıncı, “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününü tüm anlamıyla tam anlamıyla kutlanabilir bir gün haline getirebilmek için ve sözleşmeye yön veren temel değerlerin; ayrım gözetilmemesi, çocuğun üstün yararının öncelenmesi, yaşama ve gelişme ile katılım haklarının tanınması farkındalığını oluşturmak için çalışacağımızın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir' sözünü ilke edineceğimizin vaadini vererek, dünya çocuklarının 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününü Kayseri Barosu ve Çocuk Hakları Komisyonu adına kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasında konuşan Kayseri Baro Başkanı Av. Ali Köse de, “Komisyonumuza böyle bir basın toplantısı düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Çocuk hakları ve çocuğa karşı yapılan şiddete ilişkin zeminin ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Biz bu dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık anlayışını kabul ederek, çocuklara karşı şiddetle ilgili bütün zemini ortadan kaldırmak için bütün kurumların el birliği ile ellerinden gelen ne varsa yapmaları gerektiğine inanıyorum” dedi.