Avantajları bol yol hizmete hazır

Memduh Büyükkılıç, yakından takip ettiği ve 3 önemli avantajı nedeniyle “Avantajları bol yol” diye nitelediği pancar çiftçisini de yakından ilgilendiren 3 kilometrelik yolu denetledi. Büyükkılıç, “Pandemi döneminde de durmak yok” anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Pandemi döneminde de durmak yok. Hepimizin daha çok çalışmaya ihtiyacı var” diyerek Osman Kavuncu Bulvarını, Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlayan yolun asfalt çalışmalarını yerinde gördü. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükkılıç, ‘kazan kazan' politikasıyla üretilen ana arterin çok faydalı olacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Osman Kavuncu Bulvarımızı, Bekir Yıldız Bulvarımıza bağlayan Keykubat Millet Bahçemizin etrafındaki bu ana arterimizi 12 metre genişliğindeki yolumuza hatırlanacağı üzere altyapı çalışmaları yapılırken gelmiş, inşallah 10-15 günlük süreçte asfaltına başlayacağız demiştik. İşte o söylemiş olduğumuz sözü, sağ olsun Fen İşleri Daire Başkanlığımız hayata geçirdi. Şu anda asfaltı yapılıyor. 3-4 gün içerisinde de inşallah asfaltını tamamlayarak, 3 kilometrelik yol böylece hayata geçmiş olur. Bu yolun avantajları var. Birincisi Keykubat Millet Bahçesi'ni giriş-çıkış yolu olarak nitelendirilecek. İkicisi Osman Kavuncu Bulvarı'nda Bekir Yıldız Bulvarı'na giden alternatif yol olacak. Kampanya döneminde pancar taşıyan araçların şehir içine girmesine böylece müsaade edilmeyecek. Bu yol üzerinden pancarlarını almış olacaklar. Böyle güzellikleri bağrında barındıran, kazan kazan politikasıyla üretilen ana arterimiz. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. İnşallah kazasız, belasız hizmetlere vesile olsun diyoruz.”

Her yapılan yeni yol sonrası sürücülere yönelik uyarılarını bir kez daha yineleyen Başkan Büyükkılıç, “Şoförlerimize de aman dikkat. Otoban gibi yol. Sürat yapmayın. Aman dikkat, risk almayın” diye konuştu.