Avantajlı akaryakıt KUMSMALL'da

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSMALL AVM ve Aytemiz işbirliği ile yeni bir kampanya başlatıldı. Kampanya süresince, KUMSMALL AVM'den alışveriş yapanlar her 500 TL karşılığında Aytemiz İstasyonlarında geçerli \%4 indirim kuponu kazanacaklar.

KUMSMALL AVM ve Aytemiz işbirliği ile başlatılan kampanya 12 Mayıs 2023-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyadan, KUMSMALL AVM içerisindeki mağazalardan aynı gün içinde 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlar yararlanacak. KUMSMALL AVM'deki; mobilya ve dekorasyon başta olmak üzere moda, eğlence ve lezzet mekanlarından kaliteyi ucuza alma fırsatına sahip olan ziyaretçiler, bu kampanya ile iki kere kazanmış olacaklar.