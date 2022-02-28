Avcılar denetlendi

Ekiplerce; Develi, Yeşilhisar, Yahyalı, Pınarbaşı, Kocasinan ilçelerinin çeşitli noktalarında yasa dışı avcılık denetimleri yaptı. Denetimler esnasında avcıların yasal çerçeveler içerisinde avlanıp avlanmadıkları ve kaçak gümeler kontrol edildi. Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca ülke genelinde 2021-2022 av sezonu kapanacak. Yapılan açıklamada; "Bu bağlamda avcıların ava çıktıkları tarihlere dikkat etmeleri herhangi bir cezai işlemle karşı karşıya kalmamaları için önem arz etmektedir" denildi.