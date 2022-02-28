İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Avcılar denetlendi

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri hafta sonunda ilçelerde yasa dışı avcılık denetimleri yaptı.


Ekiplerce; Develi, Yeşilhisar, Yahyalı, Pınarbaşı, Kocasinan ilçelerinin çeşitli noktalarında yasa dışı avcılık denetimleri yaptı. Denetimler esnasında avcıların yasal çerçeveler içerisinde avlanıp avlanmadıkları ve kaçak gümeler kontrol edildi. Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca ülke genelinde 2021-2022 av sezonu kapanacak. Yapılan açıklamada; "Bu bağlamda avcıların ava çıktıkları tarihlere dikkat etmeleri herhangi bir cezai işlemle karşı karşıya kalmamaları için önem arz etmektedir" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.