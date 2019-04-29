İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

AVM'de santraç turnuvasına yoğun ilgi

KAYSERmall Outlet’in düzenlediği satranç turnuvası büyük ilgi gördü.

KAYSERmall Outlet'in düzenlediği satranç turnuvası büyük ilgi gördü.


KAYSERmall Outlet ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği'nin ortaklaşa düzenlediği satranç turnuvası büyük ilgi gördü.


27-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen turnuvada sporcular toplamda 6 tur oynadı. 3 farklı yaş grubundan çocukların katılımı ile gerçekleşen turnuvada dereceye giren sporculara sürpriz hediyeler, katılımcıların tamamına ise sertifika verildi. Yönetim ve kiralama faaliyetleri GLA Yönetim AŞ, tarafından yürütülen Kayseri'nin sevilen outlet alışveriş merkezi KAYSERmall Outlet'den yapılan açıklamada etkinliklerin devam edeceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.