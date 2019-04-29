AVM'de santraç turnuvasına yoğun ilgi

KAYSERmall Outlet'in düzenlediği satranç turnuvası büyük ilgi gördü.

KAYSERmall Outlet ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği'nin ortaklaşa düzenlediği satranç turnuvası büyük ilgi gördü.

27-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen turnuvada sporcular toplamda 6 tur oynadı. 3 farklı yaş grubundan çocukların katılımı ile gerçekleşen turnuvada dereceye giren sporculara sürpriz hediyeler, katılımcıların tamamına ise sertifika verildi. Yönetim ve kiralama faaliyetleri GLA Yönetim AŞ, tarafından yürütülen Kayseri'nin sevilen outlet alışveriş merkezi KAYSERmall Outlet'den yapılan açıklamada etkinliklerin devam edeceği bildirildi.