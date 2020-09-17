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Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’yi ziyaret etti.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'yi ziyaret etti.


Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekcinci tarafından karşılandı. Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile bir süre görüş alışverişinde bulunan Dalkıran, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan idarecilerle toplantıda bir araya geldi.

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