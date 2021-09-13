Avrupalı eğitimciler Melikgazi Geri Dönüşüm Tesisine hayran kaldı

Bir eğitim projesi kapsamında Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Polonya, İspanya, Romanya ve Yunanistan'tan gelen eğitimciler Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ni gezerek sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Geri Dönüşüm Tesisi'ni gezdirerek gelen heyete bilgiler veren Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Kömürcü, “Kayseri Adnan Menderes İlkokulu tarafından hazırlanan Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Polonya, İspanya, Romanya ve Yunanistan'dan okulların ‘Active Kids For a Better Future' projesi kapsamında proje ortağı ülkelerden 22 öğretmen ve Adnan Menderes ilkokulundan 4 öğretmenden oluşan heyet tesisimizi ziyaret ettiler. Ziyarette Melikgazi Belediyesi olarak yapmış olduğumuz sıfır atık, geri dönüşüm çalışmalarımız, ekonomiye katkısı ve geri dönüşüm eğitim tesisinin işleyişini anlattık. Türkiye'de tek olan Geri Dönüşüm Eğitim Salonu ve Geri Dönüşüm Sergi Salonu'nu da gezdirdik. Kayseri'de ilk belediye hizmet binamıza ‘Sıfır Atık' belgesini aldık. ‘Melikgazi de Sıfır Atık' sloganıyla başlatmış olduğumuz sıfır atık çalışmaları planlı bir şekilde yürütülüyor” dedi.

Kömürcü, “Bu projenin amacı öğrencileri doğaya karşı duyarlı, bilinçli ve aktif vatandaş olarak yetiştirmektir. Proje ortağı olan ülkelerden gelen eğitimciler ülkemizde geri dönüşümün çok ileri bir seviyede olduğunu fark ettiler. Çalışmalara hayran kaldılar. İlimiz için güzel bir proje oldu. Bizde bu projeye katkı sunmaktan gurur duyduk. Yurtdışından bazı eğitimcilerimizi belediyemizin geri dönüşüm tesisinde misafir ederek burayı tanıttık, yapılacak olan projeye referans ve örnek olmak da bizleri oldukça sevindirdi” ifadelerini kullandı.