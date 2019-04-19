Avrupalı Kayserililer Birliği dertlere derman olmaya devam ediyor

Merkezi Almanya'nın Köln kentinde olan Avrupalı Kayserililer Birliği (AKB), Kayseri'yi unutmadığını düzenlediği yardım kampanyaları ile gösteriyor. 2018'in son günlerinde Umudum Ol Derneği ile birlikte düzenlediği “Üşüyorum Yüreğinle Isıt” kampanyasıyla Kayserili çocukların kışlık giyecek ihtiyacını gideren Avrupalı Kayserililer Birliği ihtiyaç olan alanlarda yeni yardımlar yapma sözünü de tuttu.

Kullanılmayan okul binaları yeniden hayat bulacak

Kayseri'deki önemli inşaat firmaları ile işbirliği ile Kayseri'nin köylerindeki atıl durumda olan okul binalarını restore ederek sosyal faaliyetlerde kullanılması projesini hayata geçirmeye hazırlanan Avrupalı Kayserililer Birliği böylece hem bu binaları toplumun hizmetine kazandıracak hem de yapılacak faaliyetler için mekan sorununu çözmüş olacak. Proje hakkında bilgi veren Avrupalı Kayserililer Birliği Başkanı Muzaffer Polat “Taşımalı eğitim programından dolayı köylerimizdeki okullarımız kullanılmıyordu. Bu binalar ne olacak diye düşünürken halkımızın yapacağı sosyal faaliyetler için mekan ihtiyacı gündeme gelince yıpranan ve kullanılamaz halde olan okullarımızı tamir etmek, tekrar halkımızın istifadesine sunmak düşüncesi oluştu. Şehrimizin inşaat firmaları bu projemize canı gönülden yardımcı olacaklarını ifade ettiler. Onların da yardımıyla atıl durumda olan bu binalar tamir edilecek. Gerek Kur'an kursu gerek sosyal faaliyetler için halkımızın hizmetine sunulacak. Erciyes Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi gören kızlarımız da projede yer alarak hem eğitimlerine katkıda bulundular hem de topluma faydalı bir çalışmada yer alarak sosyal yaşama katkıda bulundular. Bu da projenin başka bir güzel tarafı oldu" dedi.

Spor ayakkabısı ve eşofman ihtiyacı giderildi

Bir diğer yardım kampanyasını da Avrupalı Karayurtlu Avşar Yardımlaşma Derneği (AKAYD e. V.) ile birlikte düzenleyen Avrupalı Kayserililer Birliği 25'i Kayseri'de 45'i de Tomarza'da yaşayan 65 çocuğumun spor ayakkabısı ve eşofman ihtiyacını giderdi. Kendisi de Tomarzalı olan Avrupalı Kayserililer Birliği Başkanı Muzaffer Polat, yardım malzemelerini Tomarza Yatılı Bölge Ortaokulu Mehteran Takımı öğrencilerine dağıtırken yaptığı konuşmasında “Şimdiye kadar yaptığımız çeşitli yardım kampanyalarıyla Kayserimizde yardıma muhtaç çocuklarımızın ihtiyaçlarını giderdik. Yaptıklarımızı asla yeterli görmedik. Hep daha fazla ne yapabiliriz diye düşündük. Kayseri'ye sevdalı dernek üyelerimize ve hemşerilerimize bu kampanyalara verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Kayseri için çalışmaya devam edeceğiz. Elimizden gelen ne varsa, gücümüz oranında, yarım elma gönül alma diyerek, hiçbir çıkar gözetmeden, dertlere derman olmaya çalışacağız” dedi.

Polat Tomarza'nın ihtiyaçlarını gidermek için ilçe yöneticileriyle de bir araya geldiğini ifade ederek “Tomarza'mıza daha ne yapabiliriz sorusunu cevaplamak için ilçemizin yöneticileri ve ileri gelenleriyle bir araya geldik. Görüş alışverişinde bulunduk. Yardımlarımız hız kesmeden devam edecek” şeklinde konuştu.

Muzaffer Polat konuşmasına “Yaptığımız yardım kampanyalarına destek olan, emek veren, herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Avrupalı Kayserililer Birliği olarak Kayserimize elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz kampanyalarımızla Kayseri'nin, Kayserilinin yanındayız. Binlerce kilometre uzakta olsak da aklımız ve kalbimiz Kayseri'de” diye son verdi.