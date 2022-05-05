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Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu, satrançta Türkiye üçüncüsü

Sivas’ın ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği Final Müsabakalarında Küçükler Genel kategorisinde mücadele eden Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu Satranç takımı Türkiye Üçüncüsü oldu.

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği Final Müsabakalarında Küçükler Genel kategorisinde mücadele eden Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu Satranç takımı Türkiye Üçüncüsü oldu.


Taha Akgül Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda 168 takımdan toplamda 600 sporcu katıldı. Küçükler Genel Kategorisinde yarışan Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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