Avukat Emir Akpınar: “Nafakaya 5 yıl sınır getirilmelidir”

Kayseri Barosu'na kayıtlı Avukat Emir Akpınar, TBMM gündemine alınacak öncelikli yasal düzenlemeler arasında yer alan “nafaka ödeme sistemi” ile ilgili yasal değişiklikleri değerlendirdi. Nafaka ödemelerinde haksızlık yapıldığını kaydeden Akpınar kısa süre evli kalmasına rağmen süresiz nafaka ödeyen eski eşlerin şikayetlerinin arttığını dile getirdi. Yapılacak olan düzenleme ile mağduriyetlerinde giderileceğinin altını çizen Avukat Akpınar, MHP'nin nafaka konusunda yeni bir düzenleme öneren yasa teklifini de desteklediğini söyledi.