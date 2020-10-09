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Avukata saldıran şahıslar tutuklandı

Kayseri Barosu avukatlarından Av.

Mahmut Seydi Arık, boşanma davasında müvekkilinin kocasının yakınları tarafından darp edildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Avukat Mahmut Seydi Arık ve müvekkili Sibel T., boşanma davasına katılmak için 4. Aile Mahkemesi duruşma salonu önünde hazır bulundu. Bu sırada müvekkilinin kocası Ercan T.'nin yakınları, Avukat Arık'a saldırdı. Darp edilen Arık'ın burnu kırılırken, olay polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Darp edilen Arık, şüphelilerden şikayetçi oldu. Soruşturmanın başlatılmasının ardından olaya karıştığı tespit edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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