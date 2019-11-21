Avusturalya Büyükelçisi Brown, "Kayseri'yi ziyaret etmek harika"

Avusturalya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kayseri'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Brown, Kayseri yemeklerinden de övgüyle bahsederek, “Kayseri'de yediğim yemek Türkiye'de yediğim en lezzetli yemeklerden birisiydi” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'nin gönlü zengin bir şehir olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avusturalya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown'ı Büyükşehir Belediyesi Başkanlık girişinde karşıladı. Sıcak ve samimi diyalogların yaşandığı ziyarette Kayseri hakkında Konuk Büyükelçiye bilgiler veren Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğunu söyledi. Kayseri'nin 6 bin yıllık tarihinden bahseden ve bu tarihin göstergelerinden Kültepe'den çıkarılan tabletleri gösteren Başkan Büyükkılıç, farklı medeniyetlerin de etkilediği Kayseri mutfağının zenginliğini de anlatarak Büyükşehir Belediyesi'nin bastırdığı Kayseri Mutfağı adlı eseri tanıttı.

“EN ÖNEMLİ ZENGİNLİĞİMİZ GÖNÜL ZENGİNLİĞİ”

Konuşmasında Kayseri'nin büyük şehirlerin konforuna sahip; ama büyük şehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bir şehir olduğunu da ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin misafir ettiği Suriyeliler başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen insanlarla ilgili de bilgi verdi. Kayseri'nin Türkiye'nin tam ortasında bir cazibe merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kayak turizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi gibi zenginliklerimiz var. Zenginlik bizde çok; ama en önemlisi gönül zenginliğimiz” diye konuştu.

“TÜRKİYE'DE YEDİĞİM EN LEZZETLİ YEMEĞİ KAYSERİ'DE YEDİM”

Avusturalya Büyükelçisi Marc Innes Brown da Başkan Büyükkılıç'a sıcak ve samimi karşılamadan dolayı teşekkür etti ve seçimlerdeki başarısı nedeniyle kutladı. Kayseri'yi ziyaret etmekten çok mutlu olduğunu dile getiren Büyükelçi Brown, “Daha önce de Kayseri hakkında çok şey duydum. Ticaretin merkezi ve buradan üst düzey sanayici ve iş adamlarının çıktığını, yemekleriyle de meşhur olduğunu biliyorum. Şimdiye kadar Türkiye'de yediğim en lezzetli yemeklerden birisini Kayseri'de yedim” dedi. Kayseri'ye Erciyes Üniversitesi astronomi bölümüyle Avusturalya'daki benzer kurumlar arsında bağ kurup kuramayacaklarını görmek için geldiğini ifade eden Konuk Büyükelçi Brown, “Bu bağlantıyı kurarsak Avusturalya ve Türkiye arasında farklı bir bağ da kurulmuş olacak. Avustralya ve Türkiye sıcak ve tarihi ilişkilere sahip. Çanakkale Savaşı'ndan dolayı bağlar var; ama insandan insana girişimler de çok zengin. Ülkemizde 100 binden fazla Türk yaşıyor ve Avusturalya'ya çok büyük katkı sağlıyorlar” diye konuştu.

“MANTI İLE PASTIRMAYI TATMAK MUHTEŞEM”

Avusturalya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, konuşması sırasında Kayseri'de yediği öğle yemeğinin ardından bir tweet attığını belirtti. “Kayseri'yi ziyaret etmek harika ve nefis yerel lezzetlerden mantı ile pastırmayı tatmak muhteşem” yazılı tweeti Başkan Büyükkılıç da ziyaret esnasında gördü ve karşılıklı samimi diyaloglar yaşandı.