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AXA Sigorta Efeler Ligi: Altekma: 0 - Develi Belediyespor: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 19.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Kayseri ekibi Develi Belediyespor, İzmir deplasmanından galibiyetle döndü. Mavi beyazlılar Altekma takımını rakibine set vermeden 3-0 mağlup etmeyi başardı.


Salon: Atatürk Voleybol


Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu


Altekma: Muzaffer Yönet, Divis, Emin Gök, Tatarov, Ertuğrul Gazi Metin, Souza(Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Görkem Yazgan, Kadir Cin, Selman Ateş, Emir Pınar, Kerem Yaman)


Develi Belediyespor: Samet Ahmet Baltacı, Abdullah Çam, İbrahim Emet, Miskevich, Stankovic, Synytsia (Alperay Demirciler, Ali İhsan Heper)


Setler:


1.Set: 17-25 (Develi Belediyespor lehine)


2.Set: 17-25 (Develi Belediyespor lehine)


3.Set: 16-25 (Develi Belediyespor lehine)


Süre:


68 dakika (23, 25, 20)

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