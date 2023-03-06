AXA Sigorta Efeler Ligi: Altekma: 0 - Develi Belediyespor: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 19.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Kayseri ekibi Develi Belediyespor, İzmir deplasmanından galibiyetle döndü. Mavi beyazlılar Altekma takımını rakibine set vermeden 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu
Altekma: Muzaffer Yönet, Divis, Emin Gök, Tatarov, Ertuğrul Gazi Metin, Souza(Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Görkem Yazgan, Kadir Cin, Selman Ateş, Emir Pınar, Kerem Yaman)
Develi Belediyespor: Samet Ahmet Baltacı, Abdullah Çam, İbrahim Emet, Miskevich, Stankovic, Synytsia (Alperay Demirciler, Ali İhsan Heper)
Setler:
1.Set: 17-25 (Develi Belediyespor lehine)
2.Set: 17-25 (Develi Belediyespor lehine)
3.Set: 16-25 (Develi Belediyespor lehine)
Süre:
68 dakika (23, 25, 20)