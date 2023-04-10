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AXA Sigorta Efeler Ligi: Develi Belediyespor: 3 - Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: 0

AXA Sigorta Efeler Ligi 25.

hafta karşılaşmasında Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.


Salon: Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu


Hakemler: Yasin Okumuş, Sema Kayıkçı


Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Abdullah Çam, Furkan Aydın, Stankovic Mihajlo, Synytsia Yurii, Yusuf Eken (Alperen Demirciler, Ali İhsan Heper, Berkan Bozan, Boyanov Apostol, Berkan Eryüz, İbrahim Emet, Miskevivh Radzivon, Hamdi Erkan)


Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Mehmet Hacıoğlu, Uğur Kılınç, Muhammet Delibaş, Cavalcante Gabriel, Nalobin Aleksey, Sercan Abanoz (Gökhan Çatal, Umut Özdemir, Esat Dalgıç, Cansın Hacıbekiroğlu, Metin Durmuş)


Setler:


25-18 (Develi Belediyespor)


25-15 (Develi Belediyespor)


25-22 (Develi Belediyespor)


Süre:


24, 22, 25 (71 dakika)

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