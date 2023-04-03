AXA Sigorta Efeler Ligi: Tokat Belediye Plevne: 0 - Develi Belediyespor: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi 24.
hafta karşılaşmasında Develi Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi. Mavi beyazlılar bu sezon deplasmandaki ikinci galibiyetini aldı.
Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Eser Türkoğlu
Tokat Belediye Plevne: Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Atakan Topal, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Eren Kanlı, Egecan Avcıl (Hasan Balcıoğlu, Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Sadık Efe Özsoy, Kaan Bülbül, Onur Kaya)
Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Abdullah Çam, Furkan Aydın, Miskevich, Stankovic, Synytsia (Alperen Demirciler, Ali İhsan Heper, Yusuf Erken)
Setler:
1.Set: 16-25 (Develi Belediyespor lehine)
2.Set: 21-25 (Develi Belediyespor lehine)
3.Set: 13-25 (Develi Belediyespor lehine)
Süre: 23, 28, 22 (73 dakika)