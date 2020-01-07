Ayağı tribüne sıkışan taraftarı itfaiye kurtardı

Kayseri'de oynanan amatör maçı takip etmek için sahaya gelen taraftar, ayağını portatif tribüne sıkıştırdı. Kendi imkanları ile kurtulmaya başaramayan taraftarı itfaiye kurtarırken olay yerine gelen ambulansta tedavisi yapıldı.

Vali Muammer Güler Stadı'nda oynanan amatör maçı izlemeye gelen ve ismi öğrenilemeyen bir taraftar maç esnasında tribündeki boşluktan kaydı ve ayağını portatif tribüne sıkıştırdı. Maç oynanmaya devam ederken, gerçekleşen olaya tribünde oturan diğer futbolseverler müdahale etti. Ancak verilen uğraşlara rağmen başarılı olamayınca itfaiye ve ambulansa haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye demir kesme makası ile yaptığı müdahale ile taraftarın ayağını sıkıştığı yerden kurtardı. Daha sonra olay yerine gelen ambulansa alınarak ilk tedavisi yapılan taraftar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.