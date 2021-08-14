Ayak Tenisi İl Birinciliği başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Spor Kompleksi Açık Sahada düzenlenen Ayak Tenisi İl Birinciliği müsabakaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş'ın katıldığı açılış maçı ile başladı.

Kayseri'de açılan antrenör ve hakem eğitim semineri ile çalışmalara hız veren Ayak Tenisi branşında il birinciliği müsabakaları düzenleniyor. Müsabakaların açılışını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; katılım sağlayan tüm sporculara başarılar diledi.