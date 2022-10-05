Ayçiçeği hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü

Nisan ayı içerinde ekimi ve Eylül ayı içerisinde hasadı yapılan ayçiçeğine, zahmetsiz ve kazançlı bir ürün olması nedeniyle çiftçiler rağbet gösteriyor. Tomarza ilçesinde çiftçilik ile uğraşan Talat Eroğlu, “Bizler iki üretici olarak el ele vererek 250 dekar araziye ayçiçeği ekimi yaptık. Tomarza İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordineli çalışarak, verilecek gübreyi zamanında ve kararınca verdik. Bugün hasat zamanına baktığımız bizlerin yetiştirmiş olduğu çerezlik ayçiçeği çekirdeği gerek ilçemizde gerekse çevre il veya ilçelerde böyle bir çekirdek yok. Çok şükür vermiş olduğumuz emeğimizin karşılığını fazlasıyla alamın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Bilinçli üretim yapıldığı sürece diğer çiftçilerimizin de aynı verimi alacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki sene inşallah daha fazla ayçiçeği ekeceğiz” dedi.

Tomarza İlçesinde 2021 yılında ortalama bin dekar araziye ayçiçeği ekimi yapılırken, 2022 yılında ise ortalama 10 bin dekar araziye ayçiçeği ekimi yapılmıştı.