İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın ailesinin acı günü

İl Genel Meclisi’nin eski başkanı Saadettin Aydın’ın hayatını kaybeden eşi Aslı Hanım Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

İl Genel Meclisi'nin eski başkanı Saadettin Aydın'ın hayatını kaybeden eşi Aslı Hanım Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.


Büyükşehir Yasası ile birlikte kapatılan İl Genel Meclisinin son başkanlığını yapan Saadettin Aydın'ın eşi Aslı Hanım Aydın, 56 yaşında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.


Cenaze namazına, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Dursun Büyükbaş, Kayseri Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.