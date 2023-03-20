Aydın Kalkan AK Parti'den aday adayı

Eğitim Bir-Sen Kayseri Kayseri eski Şube Başkanı Aydın Kalkan, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı.

14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday olabilmek için aday adaylık başvurusunu yapan Eğitim Bir-Sen Kayseri eski Şube Başkanı Aydın Kalkan Aydın Kalkan AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması düzenledi. Türkiye'ye hizmet etmek için istediğini söyleyen Aydın Kalkan, “Bilindiği üzere 14 Mayıs 2023 Pazar günü Milletvekilliği Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Ülkemiz her zamankinden daha fazla çalışmaya, ter akıtmaya, birlik olmaya ihtiyaç duymaktadır. Deprem ve sel felaketleri, pandemi süreci, ekonomik sıkıntılar ülkemize ağır faturalar bırakmıştır. Fakat inanıyorum ki biz büyük bir milletiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde tüm sıkıntıların üstesinden gelecektir. Ben eğitimciyim, 14 yıl Eğitim Bir Sen Kayseri Şube başkanlığı ve Memur Sen İl Temsilciliğini yaptım. Kayseri'deki tüm sivil toplum çalışmalarına 14 yıl boyunca katıldım. Kayseri'de Sarız'dan, Yahyalı'ya, Pınarbaşı'ndan Tomarza'ya, Özvatan'dan Akkışla'ya gitmediğim ilçe, ziyaret etmediğim okul kalmadı. Yılların biriktirdiği deneyimlerimi, birikimimi, plan ve projelerimi Ak Partimizin ve Cumhurbaşkanımızın mücadelesine sunmak istiyorum. Çeldiricilerin arttığı, olumsuz algıların yaygınlaştığı bir seçim süreci yaşıyoruz. Ak Parti teşkilatımıza, Ülkemize ve milletimize hizmet etmek istiyorum. Davamız için koşturmak, ter akıtmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesinde nefer olmak istiyorum. Bu düşüncelerden hareketle 14 Mayıs 2023 günü yapılacak olan Milletvekilliği genel seçimlerinde Ak Parti Kayseri Milletvekili Aday Adaylığı başvurumu yapmış bulunmaktayım. Siz değerli dostlarımdan, Ak Partiye gönül veren tüm hemşerilerimizden, AK Parti Kayseri Teşkilatımızdan, basınımızdan dua ve destek bekliyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından seçimin hayırlara vesile olması için dua edildi.