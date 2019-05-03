Aydın Kalkan, "Canımız acıyor lütfen tedbir alın"

Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, Servet Akaydın ilkokulu'nda yardımcı hizmetli personelinin bıçaklı saldırıya uğradığını söyleyerek, "Bıçak kemiğe dayandı, canımız acıyor lütfen tedbir alın" dedi.

Eğitim Bir Sen üyeleri Servet Akaydın İlköğretim Okulu'ndaki bıçaklı saldırıya tepki göstermek için okul önünde açıklama yaptı. Üyeler adına konuşan Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Okullarımızda çok güzel etkinlikler devam ediyor, öğretmenlerimiz çocuklarımız için ter döküyor, çocuklarımız gelecekleri için sıralarda ilim ve irfanın peşinden koşuyor. Fakat maalesef üzücü haberlerle irkiliyoruz. Neredeyse her gün farklı şehirlerden eğitimciye şiddet haberleri geliyor" ifadesinde bulundu.

Kalkan, "Geçtiğimiz günlerde Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmettin Kuyucu bir öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu şehit oldu

Yine aynı gerekçe ile Kadı Burhanettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür yardımcısı Gülhan öğretmen ceza alan öğrencisi tarafından sokak ortasında sırtından bıçaklanmıştı. Meslek hayatının henüz baharında olan Aybüke Yalçın, öğrencileri için ağabey ve lider olan Necmettin Yılmaz öğretmen, yine İzmir'de Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde müdür olarak görev yapan Ayhan Kökmen öğrencisinin pompalı tüfekli saldırısı sonucu şehit olmuştu, Gün geçmiyor ki eğitim çalışanları şiddete maruz kalmasın. Gün geçmiyor ki haber bültenlerine bir eğitim çalışanının darp edildiği, öldürüldüğü haberi düşmesin. İşte dün Servet Akaydın İlkokulunda yardımcı hizmetli bir kardeşimiz bıçaklı saldırıya uğradı. Eğitim çalışanı yardımcı hizmetli İsmail Pınar görev yaptığı okulunun önünde menfur bir saldırıya uğramış ve iki yerinden bıçak darbesi almıştır" diyerek açıklamasını şu şeklide sürdürdü:

"Biz 19 bin eğitim çalışanı olarak İsmail Pınarın yanındayız. Yine aynı saldırgan okulun güvenlik görevlisine de saldırmıştır. Bu saldırılar bizleri çok üzmekte, tedirgin etmektedir. Öğretmenlerimiz, idarecilerimiz, memurlarımız ve yardımcı hizmetlilerimiz tehdit altındadır.

Bir şeyler ters gidiyor, birileri şiddet olaylarını hafife alıyor, açıklamalarımız vakayi adiyeden bir durum gibi değerlendiriliyor. Buradan haykırmak istiyoruz. Artık eğitime ve eğitimciye şiddet olaylarının önleyici tedbirleri alınsın, artık eğitimcileri rencide edici dilden vazgeçilsin, artık şiddete bulaşanlar hak ettikleri caydırıcı cezayı alsın. Artık yılan hikayesine dönen Öğretmenlik Meslek Kanunu tüm bu olumsuzlukları önleyen bir kapsamda çıkarılsın.

Şiddetin yaşı olmaz, şiddetin iyi hali olmaz, şiddet cezalandırılmazsa şiddet uygulayanlar cesaretlenir. Bizler eğitimciler olarak gençlerimizi her türlü şiddetten uzak durmaları sevgi ve saygı ikliminde hayatlarını sürdürmelerini tesis etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Toplumsal davranışlara etki eden tüm taraflar şiddeti özendirmeden önlemenin yöntemlerini bulmak zorundadır.

“Üzüntülüyüz, kederliyiz. Bu olayı kınıyor, evvela şiddeti cesaretlendirici tutumların terk edilmesini istiyoruz. Bir an önce, vakit geçirilmeden önleyici, ıslah edici, hukuki, adli, idari tedbirlerin alınması ısrarımızı yineliyoruz. Bu menfur ve meşum olayların, görünürde kişilere indirgenecek suçluları olmakla birlikte, sorunun daha derinlerde, eğitim düzeninden hukuka, aileden müfredata kadar birbiriyle bağlantılı, çok boyutlu sebepleri vardır. Öldürmeyi çare olarak gören bir ruh hâlinin, ergenlik duygularını zehirleyerek esir alması vahimdir. Duygusuzluğa, öfkeye, nefrete, yok etmeye ayarlı bir kuşak, gözlerimizin önünde, ellerimizin arasından kayıp gitmektedir. Geçici çözümler, sorunu daha da büyütüp ağırlaştırmaktan, ötelemekten başka işe yaramamıştır.

İsmail Pınar kardeşimize, ve şiddet mağduru tüm eğitimcilere ve elbette eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum."