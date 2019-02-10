Aydın Kalkan, "din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri İHL'lere yönetici olabilmeli"

Aydın Kalkan, "Yönetici atama yönetmeliğinde yapılan iki temel değişiklik meslek liseleri ve imam hatip liseleriyle ilgili oldu. Genel olarak değişiklikleri olumlu buluyoruz fakat özellikle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerin idareci olmalarıyla ilgili problemlerin olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Aydın Kalkan açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"28 Şubat post modern darbesinin imam hatipleri ve ilahiyat fakültelerini zayıf düşürmek için kararlar aldığını o dönemleri yaşayan herkes bilir. İlahiyat fakültelerine alternatif olarak Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği bölümleri açıldı. İlahiyat fakültesi mezunu İHL Meslek dersleri öğretmenleri zorunlu olarak alan değiştirdi. İlahiyat fakültesi mezunu olup da Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğine geçen binlerce öğretmen var.

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici atama yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle İmam hatip Liselerine sadece İHL meslek dersleri öğretmenlerinin idareci olarak atanması şartını getirdi. İlahiyat fakültesi mezunu olan tüm öğretmenlerin İHL yöneticisi olmasının önü açılmalıdır. Zaten Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği bölümü darbe heveslilerinin bir projesiydi. Tüm bu ayrılıkların ortadan kaldırılması gerekir. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri de imam hatip okullarında idareci olabilmelidir."