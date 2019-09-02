Aydın Kalkan: “Hakem heyetinin teklifi noter mantığıyla imzalamasını kabul edilir değil”

Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, memur maaşlarına yapılan 4+4'lük zammı değerlendirdi. Teklifi kabul eden hakem heyetine tepki gösteren Kalkan, “2020-2021 yılının toplu sözleşme masası 1 Ağustos itibariyle kurulmuştu. Biz yetkili sendika Memur-Sen olarak o masada son dakikaya kadar çözüm aradık. Kamu işveren temsilcisiyle anlaşmak istedik ama kamu işveren heyeti bizim tekliflerimizi kabul etmeyince anlaşmazlıkla sonuçlandı. Hakem heyetine kaldı ama hakem heyetinin yapısı zaten sıkıntılı. 6'sı hükümet tarafından 5'i sendikalardan oluşuyor. Ülkenin gerçekleri var” dedi.

‘Doğalgaza, elektriğe yapılan zamlar ortadayken hakem heyetinin sadece kamu işveren heyetinin vermiş olduğu teklifi noter mantığıyla imzalamasını kabul edilir bulmuyoruz' diyen Kalkan, “Biz zaten yasayı eleştiriyoruz. Toplu sözleşme masasında 21 gün içerisinde teklifler sunulacak, kamu işveren heyeti değerlendirecek, tekrar size görüşlerini bildirecek ve tekrar pazarlığa gideceksiniz. Bunu yetişmesi mümkün değil. Birçok iş kolunda kazanım elde edilmişti” şeklinde konuştu.