Aydın Kalkan, "Kitap medeniyetini ve okuyan gençliği inşa ediyoruz"

Eğitim Bir Sen ve Genç Memur Sen'in başlattığı Bir Bilenle Bilge Nesil Kitap Okuma Projesi meyvelerini vermeye başladı. Kayseri'de bu yıl ikincisi yapılan Bir Bilenle Bilge Nesil kitap Okuma Projesi yaklaşık 70 lisenin katılımıyla devam etti. Tüm ilçelerdeki liselerin dahil olduğu projeye 400 öğrenci katıldı.

Necip Fazıl Kısakürek'in Çöle İnen Nur, Mehmet Niyazi'nin Çanakkale Mahşeri ve Cengiz Aytmatov'un Gün olur Asra Bedel kitapları öğrencilerin istifadesine sunuldu. Öğrenciler okudukları kitapla ilgili değerlendirme yazıları yazdılar ve seçici kurul yazılan kompozisyonları değerlendirdi.

Üç kitabın dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi ve Projeye Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi ve Hacılar Belediyesi destek oldu.Projeye katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Bir Bilenle Bilge Nesil Kitap okuma Projesine Kayseri Valisi Sayın Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç, Talas kaymakamı Sayın Zekeriya Güney Melikgazi Belediye başkanı Sayın Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan belediye Başkanı Sayın Ahmet Çolakbayraktar ve Hacılar Belediye Başkanı Sayın Bilal Özdoğan katıldı.

İLİM VE İRFAN NESLİNİ YETİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ

İl müdürlerinin, şube müdürlerinin okul müdürlerinin , danışman öğretmenlerin ve öğrencilerin katıldığı programda Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan bir konuşma yaptı. Kalkan, "Toplum olarak kalıcı gelişmeyi ancak kalıcı çalışmalarla sağlayabiliriz, medeniyet inşamızda taklit edilen değil üretilen değerlerle yola devam edebiliriz, diriliş nesline, Büyük Doğu nesline ve Asım'ın nesline ulaşmak için çocuklarımızı ve gençlerimizi çalışmaların merkezine almak zorundayız" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLİĞİ SAYGIN VE CAZİP BİR MESLEK OLARAK GÖRMELİYİZ

Aydın Kalkan, "Popüler kültürün insan ve değer öğüten değirmenine alternatif bir gençlik modeli üretmek zorundayız, güncel olayların etkisinden kurtulmalıyız, eğitimciye hak ettiği değeri vererek kaliteli çıktılar elde edebiliriz. Eğitimciye şiddeti ve itibarsızlaştırma çabalarını bitirmek zorundayız, öğretmenliği saygın ve cazip bir meslek olarak geliştirmeliyiz ki ilim ve irfan neslini yetiştirelim" dedi.

ÜLKEMİZ, KÜLTÜRÜMÜZ VE EĞİTİMİMİZ İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ

Aydın Kalkan, "Kalıcı gelişmenin sağlanması için kültürel emperyalizme karşı yerli ve milli bir kültür atmosferi oluşturmaya çalışıyoruz. Tüketen değil üreten bireylerin hayaliyle yeni projeler planlıyoruz. İlim Çin'de de olsa ona ulaşmak için yollardayız, eğitim ve kültür işi artık tüm resmi ve sivil kuruluşların gündeminde kalmalıdır. Daha çok çalışarak kadim medeniyetimize katkı sağlamaya devam edeceğiz"diye konuştu.