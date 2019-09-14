Eylül ayı İl Divan Toplantısı'nda konuşan Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Üniversitelerde ayrımcılığı engelleyecek düzenlemeler getirilmelidir” dedi.

Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 nolu Şube Eylül ayı İl Divan Toplantısı, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan ve üyelerin katılımı ile gerçekleşti. Gündem maddelerini değerlendiren Aydın Kalkan, teröre karşı duran annelerin yanında olduklarını ve artık evlatlarına kavuşmaları gerektiğini söyleyerek, "Eğitim Bir-Sen 46. Başkanlar Kurulu Ankara'da yapıldı. 5. dönem toplu sözleşme ve sonrasına ilişkin değerlendirmelerin, yeni eğitim-öğretim döneminde yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerin yapıldığı toplantıda alınan kararların bazılarını açıklayacağız. Birincisi, dünyada ve bölgemizde toplumların karşı karşıya kaldığı ekonomik krizlerin son bulması, üretim ve istihdamın artması, savaşların ve terör örgütlerinin varlığının son bulması, barışın hakim olması ve her geçen gün sayıları artan mülteci ve sığınmacıların yurtlarına döneceği zeminin hazırlanması. Ahlaki çöküntünün önlenmesi, evrensel değerlerin tahkim edilmesi ve güven ile huzurun bütün insanlığı kuşatmasının inşası için küresel aktörelere, her bireye ve insana çağrıda bulunuyoruz. Bir diğeri de terör örgütleri ve uzantılarına karşı cesaretle durarak, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak için eylem başlatan annelerin yüreklerinden kopan haykırışlarını ve evlatlarına kavuşma özlemlerini sonuna kadar destekliyoruz. Toplumun tüm kesimleri bu anaların feryatlarına kulak vermeli, dertlerine tercüman olmalı, haklı davalarına sahip çıkarak analar babalar evlatlarına ve evlatları da özgürlüğüne kavuşmalıdır" dedi.

Üniversitelerde idari ve akademik personellerin arasındaki ayrımcılığın kaldırılması gerektiğini söyleyen Aydın Kalkan, “Ayrıca üniversitelerimizdeki akademisyenlerimizin yükselme süreçlerinde adaleti temsil edecek kadro almalarındaki keyfi tutumları ortadan kaldırılacak, norm kadrosundan ortaya çıkacak mağduriyetleri giderecek özlük haklarına ve iş güvencelerine zarar vermeyecek, mali ve sosyal haklarını geliştirecek bilgi ve üretme konusunda gerekli ortam ve imkanı sağlayacak yeni bir çalışma düzeni kurulmalıdır. Üniversitelerimizin idari personelinden akademisyenlerine kadar bir bütün olduğu, kaliteli bir eğitim ve öğretimin el birliği ile üretildiği gerçeğinden hareketle idari personelimizin akademik personele tanınan yüksek öğretim tazminatı geliştirme ödeneği gibi temel bazı mali ve sosyal haklardan faydalandırıldığı, üniversite yönetimlerinde görüş ve önerilerinin dikkate alındığı, ayrımcılığa maruz bırakılmadığı bir yönetim anlayışı getirilmelidir. Eğitim Bir-Sen olarak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusundaki mücadelemizi her platformda sürdüreceğiz. Üyemiz, ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya, üretmeye haktan ve haklıdan yana olmaya ilk günkü kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.