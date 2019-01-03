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Ayhan Avcı: “Bu sene bizim için iyi geçecek”

Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, "Bu sene bizim için iyi geçecek" dedi.

Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, "Bu sene bizim için iyi geçecek" dedi.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek olan Bellona Kayseri Basketbol, çalışmalarını sürdürüyor. Yılbaşı izninin ardından toplanan takım, yaptıkları antrenman ile hazırlıklarını sürdürdü.


Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, "1'inci yarı sonu itibariyle hedeflediğimiz 5 galibiyetimiz vardı. Şu anda 3 yapabildik. Önümüzde 1 maçımız daha var ama zor bir maç olacak. Hatay zirveye oynayan bir takım, kaliteli ve güçlü bir kadrosu var. Yeni yılda kendi evimizde oynayacağımız ilk maçımız olması dolayısıyla alamadığımız puanları bu maçta almak istiyoruz. İyi bir maç olmasını bekliyorum. Farklı bir yenilgi beklemiyorum. Hatay kağıt üzerinde bize güçlü bir takım gibi gözüküyor ama bu senenin daha iyi olacağına inanıyorum. Şu an için bir problem yok. Yılbaşı sonrası bugün toplandık. Maça da fazla vakit yok. En iyisini yapmaya çalışacağız ama Cumartesi günü iyi bir gün olacak" ifadelerini kullandı.

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