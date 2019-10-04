Ayhan Avcı: "Daha iyisini yapabiliriz”

EuroCup Ön Eleme 2.maçında Spartak Noginsk takımını mağlup ederek EuroCup'ta gruplara kalmayı başaran Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, “Sonuç itibariyle gruplara kaldık. EuroCup'ta gruptan çıkmayı hedefleyeceğiz. Adım adım gideceğiz. Avrupa heyecanını bu şehre yaşattığımız için çok mutluyum” dedi.

Ayhan Avcı, “Az süre alan oyuncularımdan memnunum. Oyuncularımın performansı iyi. Lig öncesinde onlar için de motivasyon oldu. Oyun olarak Rusya'da daha akıllı oynamıştık. Burada üçüncü periyotta rakibin direncinin kırılma anı oldu. Daha hazır değiliz. Çok kötü oynamıyoruz ama bundan daha iyisini yapabiliriz” açıklaması yaptı.