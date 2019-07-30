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Aymen Abdennour:

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Tunuslu futbolcusu Aymen Abdennour, başarılı bir dönem geçirmek için geldiğini söyledi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Tunuslu futbolcusu Aymen Abdennour, başarılı bir dönem geçirmek için geldiğini söyledi.


Fransa'da hiç de iyi bir dönem geçirmeyen ve İstikbal Mobilya Kayserispor'un teklifini kabul ederek Türkiye'ye gelen Tunuslu Aymen Abdennour, "Buraya elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Kayserispor'da yeni başarılara imza atacağım" dedi.


Daha önce Almanya, İspanya ve Fransa'da futbol oynayan 29 yaşındaki stoper futbolcu, "Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum. Yeni takımımla çalışmaları sürdürüyorum. Şu ana kadar herşey yolunda. Burada yeni başarılar elde etmek istiyorum. Umut ediyorum ki, hep birlikte önemli başarılar kazanırız" dedi.


Abdennour, Kayserispor'u tercih etmesindeki takım kaptanı Umut Bulut'un da önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.

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