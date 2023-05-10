Ayşe Böhürler, iş adamlarıyla istişarede bulundu

Ak Parti milletvekili adayı Ayşe Böhürler, Hacılar'da Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın ev sahipliğinde işadamlarıyla bir araya geldi.

Hacılar Belediyesi Keklik Tepesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, AK Parti Milletvekili Adayı Ayşe Böhürler, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar ilçe Başkanı Ahmet Övüç, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, işadamları ve meclis üyeleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ilçede yapılan yatırım ve çalışmalardan bahsederek, “Hacılar ilçemiz birlik ve beraberliğiyle Türkiye ve Dünya'ya değer katan bir ilçe. Bu bağlamda sizlerin de bundan sonra desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ayşe Böhürler de Kayseri'de müthiş bir yatırımcı ve istihdam potansiyelinin var olduğuna dikkat çekerek, “Gerek hayırseverleriyle gerekse yerelde yapılan çalışmalarla ilimiz her şeyin en iyisine layıktır" ifadelerini kullandı.