Ayşegül Günay Aladağ, Melikgazi Kayseri'de

Melikgazi Kayseri Basketbol dış transferde Ayşegül Günay Aladağ ile anlaşarak kadrosuna kattı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol 2023-2024 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar 2 sezon önce Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyen tecrübeli oyuncu Ayşegül Günay Aladağ'ı yeniden kadrosuna kattı. Geçen sezon BOTAŞ forması giyen 1992 doğumlu Ayşegül Günay Aladağ oynadığı 30 maçta 161 sayı üretti. 2016-2017, 2019 -2020 ve 2020 - 2021 sezonlarında Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyen Ayşegül Günay Aladağ 2023-2024 sezonunda yeniden sarı kırmızılı formayı giyecek.